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Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı

Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Orhangazi-Yalova karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kurye motosikleti kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Orhangazi- Yalova karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kurye motosikleti kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Orhangazi-Yalova karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Emrah Anık (28) idaresindeki 37 AAJ 663 plakalı kurye motosikleti, Süpürgelik mevkiinde kavşağa yaklaştığında, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Bariyere çarptı

Savrulan motosiklet bariyerlere çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsü Emrah Anık, motosikletten savrularak bariyerlerin diğer yanına düştü. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Emrah Anık, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı

Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı

Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı

Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı

Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı

Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı

Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı

Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı

Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı

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