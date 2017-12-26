Montreal'in Gözü Atiba'da

Atiba Hutchinson’a ülkesi Kanada’dan talip çıktı. Montreal Impact kulübü, tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak istiyor.

Montreal'in Gözü Atiba'da



Atiba Hutchinson'a ülkesi Kanada'dan talip çıktı. Montreal Impact kulübü, tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak istiyor.

MLS'de yer alan Montreal Impact'in Atiba'yı renklerine bağlamayı çok istediği belirtildi. Defansif orta saha eksiği olan Kanada kulübünün bu açığı Atiba doldurmaya çalışacağı ifade edildi.

Deneyimli oyuncunun futbola ülkesinde veda etme hayalinin transfer için avantaj teşkil edebileceği de kaydedildi.

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Kaynak: Skorer

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