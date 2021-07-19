Moldova'da erken parlamento seçiminin geçerli olduğu açıklandı
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Moldova'da erken parlamento seçiminin geçerli olduğu açıklandı

Moldova'da erken parlamento seçiminin geçerli olduğu açıklandı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Moldova Merkez Seçim Komisyonu, ülkede yapılan erken parlamento seçiminin geçerli olduğunu bildirdi.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu, ülkede yapılan erken parlamento seçiminin geçerli olduğunu bildirdi.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Dorin Çimil, 11 Temmuz'da yapılan seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yüzde 48,41 katılımın sağlandığı seçimin geçerli olduğunu belirten Çimil, parlamentoda Batı yanlısı Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS) 63, Rusya yanlısı tutumuyla bilinen eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Parti ve Komünist Partisinden oluşan siyasi blokun (BECS) 32 ve "Şor" Partisi'nin 6 sandalyeye sahip olduğunu söyledi.

Çimil, bu karara itiraz etmek isteyen siyasi partilerin, ülkedeki Temyiz Mahkemesine başvurabileceğini dile getirdi.

Resmi seçim sonucuna göre, seçimde birinci çıkan Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun partisi tek başına hükümeti kurabilecek.

Merkez Seçim Komisyonunun, açıkladığı resmi sonuçları 24 saat içinde Anayasa Mahkemesinin onayına sunması gerekiyor. Yüksek Mahkemenin de bu sonuçları 5 gün içinde onaylaması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesinin sonuçları onaylaması ardından, ülkede hükümetin kurulması sürecine geçilecek.

Gagauz Özerk Yeri'nden 4 milletvekili

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'ni Sosyalist ve Komünistler bloku listesinden parlamentoya giren 4 milletvekili temsil edecek.

Bunların arasında Feodor Gagauz, İvanna Köksal, Aleksandr Suhodolskiy ve Vladimir Odnostalko bulunuyor.

Moldova'da erken parlamento seçimi

Moldova'da 11 Temmuz'da erken parlamento seçimi yapılmıştı.

Parlamentodaki 101 sandalye için 20 siyasi parti, Sosyalist Parti ile Komünist Partisi'nin oluşan siyasi blok (BECS), Bizim Parti ve Vatan Partisi'nin oluşturduğu "Renato Usatiy" bloku ve 1 bağımsız aday yarışmıştı.

Cumhurbaşkanı Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) oyların yüzde 52,80'ini, eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Parti ve Komünist Partisinden oluşan siyasi blok (BECS) oyların yüzde 27,17'sini ve "Şor" Partisi ise oyların 5,74'ünü almıştı.

Barajı geçemeyen Bizim Parti ve Vatan Partisi'nden oluşan "Renato Usatiy" bloku ile diğer siyasi partiler parlamentoya girememişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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