Mobilya Mağazasını Kundakladığı İddiasıyla Tutuklandı

SAMSUN'un Canik ilçesinde bulunan bir mobilya mağazası ve imalathanesini kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Kenan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan eski Sanayi Sitesi'ndeki mobilya mağazası ve imalathanesinde dün gece meydana geldi. 3 katılı mağazada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangında mağaza, imalathane ve mağaza önünde bulunan bir kamyonet kullanılamaz hale geldi. 1.5 milyon TL'lik zarar olduğu öğrenilen yangın sonrası Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, kundaklama şüphesiyle araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonucu olaya karıştığı iddia edilen Kenan B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Samsun