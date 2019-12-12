Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (3)
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Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (3)

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORMobilya üretimi yapılan 3 katlı binada çıkan yangına Zonguldak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kilimli, Kozlu, Ereğli, Alaplı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu.

12.12.2019 01:05 | Son Güncelleme: 12.12.2019 01:05
Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (3)

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Mobilya üretimi yapılan 3 katlı binada çıkan yangına Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra , Kozlu, Ereğli, Alaplı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu. Toplam 18 ekibin katıldığı söndürme çalışmalarında, saat 16.30'da başlayan yangın 2,5 saat sonra kontrol altına alındı. Ancak bina içindeki kimyasallar nedeniyle zaman zaman tekrar çıkan alevler nedeniyle söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışmasının sabaha kadar süreceği tahmin ediliyor.Polis ekipleri, bina çevresindeki güvenlik önlemlerini arttırarak çevresine vatandaşları yaklaştırmıyor.


Kaynak: DHA
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