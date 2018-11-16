MOBESE'ye Adını Veren MİT Personeli Hakkında Yakalama Kararı

MİT'e bağlı Elektronik ve Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı'nın eski başkanı Basri Aktepe hakkında yakalama kararı çıkarıldı. MOBESE'nin 'B'sinin Basri Aktepe'den geldiği biliniyor. Aktepe, 7 Kasım'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın özel haberine göre; Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) kurucuları arasında yer alan ve MİT'e bağlı Elektronik ve Teknik İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaparken FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Basri Aktepe hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı. Aktepe, FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Kasım adli kontrol şartı ile tahliye edilmişti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. Bu itiraz 26 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hakkındaki tahliye kararı kaldırılan Aktepe, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

MOBESE kameralarının B'sinin Basri Aktepe'nin 'B'si olduğu belirtiliyordu.