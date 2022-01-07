MKE Ankaragücü, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Mke Ankaragücü, TFF 1. Lig'in 20. haftasında yarın Tuzlaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, top kapma oynadı ve taktik çalıştı.

Sarı-lacivertli ekipte cezalı futbolcu bulunmazken, tedavisine devam edilen Tiago Pinto ve babasının cenazesi nedeniyle ülkesi Gana'ya giden Kwabena Owusu, Tuzlaspor karşısında forma giyemeyecek.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 2 futbolcunun izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı bildirildi.

Mke Ankaragücü ile Tuzlaspor arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

Haberi Kaydet