Mislicom 3.Lig İskenderun FK - Çengelköy Futbol Yatırımları maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig İskenderun FK - Çengelköy Futbol Yatırımları maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

17.02.2021 01:44 | Son Güncelleme: 17.02.2021 01:48
Mislicom 3.Lig İskenderun FK - Çengelköy Futbol Yatırımları maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi İskenderun FK - Çengelköy Futbol Yatırımları maçıdır. Peki İskenderun FK - Çengelköy Futbol Yatırımları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 21. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İskenderun FK - Çengelköy Futbol Yatırımları maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

İSKENDERUN FK - ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İskenderun FK - Çengelköy Futbol Yatırımları maçı 17 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

İSKENDERUN FK - ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI MAÇI HANGİ KANALDA?

İskenderun FK - Çengelköy Futbol Yatırımları maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

İSKENDERUN FK - ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Hatay'da oynanacak.

İSKENDERUN FK - ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERKAN PINAR(Hakem)

ONUR TANRIVERDİ(1. Yardımcı Hakem)

HARUN GÜNAYDIN(2. Yardımcı Hakem)

ALPEREN PATAN(Dördüncü Hakem)

AYKUT GENÇOĞLU(Gözlemci)

SEZAİ ARSLAN(Temsilci)

OKAN ARSLAN(Temsilci)

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