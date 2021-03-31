Mislicom 3.Lig Antalya Kemerspor - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Antalya Kemerspor - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 3.Lig Antalya Kemerspor - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Antalya Kemerspor - Ofspor maçıdır. Peki Antalya Kemerspor - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Antalya Kemerspor - Ofspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANTALYA KEMERSPOR - OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalya Kemerspor - Ofspor maçı 31 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ANTALYA KEMERSPOR - OFSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalya Kemerspor - Ofspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANTALYA KEMERSPOR - OFSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antalya'da oynanacak.

ANTALYA KEMERSPOR - OFSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET ŞÜKRÜ KÖZCÜ(Hakem)

ÇAĞLAR DEMİRKIRAN(1. Yardımcı Hakem)

ERAY TANIK(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET CAN ÖLMEZ(Dördüncü Hakem)

LEVENT AKTAN(Gözlemci)

HAKAN BEBEK(Temsilci)

HİKMET GÜNŞEN(Temsilci)

Mustafa Şirin
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