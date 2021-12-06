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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış maçında OGM Ormanspor ile Beysu Konyaspor Basketbol, Mehmet Sait Zarifoğlu Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 44-34 üstün tamamlarken, 2. yarıda üstünlüğü ele alan OGM Ormanspor, parkeden 86-81 galip ayrıldı.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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