'Minikler FeTeMM'le Buluşuyor Bilim Şenliği' Zirve Yapıyor

İZMİR (Bültenler) - TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında 10 ilçede okulöncesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen "Minikler FeTeMM'le Buluşuyor Bilim Şenliği Kapanış programı ve İzmir FeTeMM Zirvesi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür,Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Emre Uygur, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Alpat, TÜBİTAK temsilcisi Prof. Dr. Şerafettin Demiç, Proje Yürütücüsü Zekayi Kaan Ulusoy, projeye katılan okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim yöneticileri, projede görev alan öğretmenler, okul öncesi eğitim kurumları eğitim yöneticileri ve ilçe özel büroda görev yapan personel katıldı.

10 İlçede Yaklaşık 23 bin Öğrenci, Öğretmen ve Veliye Ulaşıldı

2018 yılında yürütülen 'Minikler STEM'le Buluşuyor'un devamı olan proje, 22 Kasım-16 Aralık tarihleri arasında Selçuk, Urla, Aliağa, Menderes, Foça, Seferihisar, Ödemiş, Torbalı, Tire, Menemen ilçelerinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında gerçekleşen robotik kodlama, teknoloji tabanlı ve disiplinler arası uygulama ve etkinliklere; Selçuk Belediyesi Anaokulu, Urla Şehit Kemal İlkokulu, Aliağa Anaokulu, Menderes Nene Hatun Anaokulu, Yenifoça Anaokulu, Seferihisar Bağımsız Anaokulu, Ödemiş Yanbastı Kardeşler Anaokulu, Torbalı Zeliha Ömer Genç Kızılay Anaokulu, Tire Nefise İbrahim Çetin Anaokulu ve Menemen Anaokulu katıldı. 28 atölye etkinliğinin yer aldığı proje sayesinde 10 ilçede yaklaşık 23 bin öğrenci, öğretmen ve veliye ulaşıldı. Söz konusu proje etkinliklerinde özel eğitim öğrencileri de unutulmadı. Kaynaştırma uygulamalarıyla özel eğitim öğrencilerinin etkinliklere katılımı desteklendi.

Eğlenirken Öğrenen Minikler Sorguluyor

Çocukların zihinsel gelişiminin %50'sini 4 yaşına kadar, % 30'unu 4-8 yaş arasında, %20'sini ise 8-17 yaşları arasında tamamladığı göz önüne alındığında okul öncesi dönemin çocukların zihinsel ve ruhsal gelişiminde en önemli evre olduğu yaklaşımından yola çıkan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul öncesi okullaşma konusunda yoğun ve nitelikli çalışmalar yapıyor. 5 yaş grubu okul öncesi eğitimde okullaşma oranını %100'e ulaştırmak için ciddi gayret içerisinde olan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2021 Eylül ayında %69 olan 5 yaş grubunda okullaşma oranını bugün itibariyle %82,91'e ulaştırdı ve 161 yeni ana sınıfı dersliği açtı.Aynı zamanda eğitimciler tarafından hazırlanan eğitim programlarına ve arkadaşlarıyla sosyalleşebileceği oyun ortamlarına ihtiyaçları olduğu fikrinden de yola çıkarak 'Minikler FeTeMM'le Buluşuyor' Bilim Şenliği'ni yaşama geçirdi.

Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği proje etkinliklerine veliler, öğretmenler ve yöre halkı da dahil edildi. Öğrencilere geleceğe yönelik kariyerlerinde ilham vermeyi amaçlayan proje ile aynı zamanda günümüzde var olan ve gelecekte gerçekleşebilecek gelişmelerin fark edilerek çocuklardaki potansiyelin bu yönde ortaya çıkarılmasını ve gelişimlerini desteklemeyi de sağlaması amaçlandı. Öğrencilerin bilime ve teknolojiye karşı olumlu tutum geliştirmelerine dikkat edilirken eğlenmeleri ve aynı zamanda öğrenmeleri hedeflendi. Projede, etkinliklerin teknolojik içeriklere uygun ve etkileşimli olması, eğlenirken öğreten ve aynı zamanda araştırma, sorgulama tabanlı olması nitelikleri göz önünde bulunduruldu.

Bilim Şenliği Kapanış programı ve İzmir FeTeMM Zirvesi, Bilim Şenliği videosunun izlenmesi iler başladı. Proje yürütücüsü Kaan Ulusoy, projeyi tanıtıcı konuşmasında bilimi ihtiyaç sahibi bölgelere ulaştırmanın ve proje sonuçlarını büyükşehir sınırları içinde bulunan ana okulu müdürleri ile paylaşmanın heyecanını duyduklarını söyledi. ''10 ilçenin okul öncesi öğrencilerinin; fen, matematik, mühendislik, bilim, teknoloji alanlarına ve disiplinler arası becerilere yönelik olumlu tutum geliştirmelerini ilham almalarını hedefledik. 23 bin öğretmen ve öğrenci ile buluştuk.'' dedi. Eğitsel süreçte çocuklara dokunan her paylaşımcıya teşekkür ederek sözlerine son verdi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, '' Okul öncesi eğitimde; velinin, eğitimin önemine dair farkındalığını ve okul ortamında öğretmenin de çocukla birlikte hareket etmesini, ev ortamı ile sınıf ortamının birbirini destekleyici olmasını oldukça önemsiyoruz. Dün dünde kaldı artık yeni şeyler söylemek lazım.'' dedi. Yeni gelişmeler ışığında öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin paylaşımlarını çok önemsediklerini ifade eden Yentür, salgın koşullarına göre yeni projeleri salon bazlı değil, daha çok atölye ortamlarında interaktif olarak, yüz yüze yapılmasını çok istediklerini söyledi. Yeni fikir ve projelere son derece açık olduklarının altını çizen Yentür, bu tür örnek teşkil eden çalışmaların İzmir'de daha fazla yayılmasını istediklerini, eğitimde iyi örneklerin paylaşımına önem verdiklerini belirtti. Konuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, projenin uygulandığı okul öncesi eğitim kurumlarında emek veren eğitim yöneticileri ve ilçe özel bürolarda görevli personelin sertifika töreni ile devam etti.

Sertifika töreni sonrası, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim GörevlisiDr. Emre Uygur 'Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a ', ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Alpat ' Okul Öncesinde Stem' hakkında konuşma yaptı.

Program proje ekibinin, eğitim yöneticilerinin ve özel bürolarda emeği geçen personelin fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet