Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına "duygulandıran" mektuplar
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Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına "duygulandıran" mektuplar

23.10.2020 17:21 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:21
Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yazdıkları mektuplarla teşekkür etti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yazdıkları mektuplarla teşekkür etti.

Safranbolu Mustafa Antepoğlu İlkokulu öğrencileri, "Kalpten Kalbe Bir Yol" projesi kapsamında yazdıkları mektupları, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla sağlık çalışanlarına gönderdi.

4/B öğrencilerinden Şirinsu Çulha, mektubunda, "Sevgili sağlık çalışanlarımız, bizler için çok çalışıyorsunuz, gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz. Bunun için sizlere minnettarız. Çocuklarınıza sarılamıyorsunuz, evinize gidemiyorsunuz, hastanede sabahlıyorsunuz. Hem sizi hem kendimizi düşünerek hem sosyal mesafeye hem de temizlik kurallarına uymamız gerekiyor. Yaptıklarınız için teşekkür ediyorum. Siz bizi iyileştiriyorsunuz, ben de sizin için dua ediyorum." diye yazdı.

2/B sınıfından Berra Konuk ise kalp şekilleriyle süslediği mektubunda, "Bu zor günlerde üstün çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Çınar Berk Akınca da mektubunda aşı bulunana kadar kurallara uyacakları sözünü verdi.

"Hep sizi düşünüyoruz, kalbimizde siz varsınız"

3/B'li Sare Nur Kazan, mektubunda "Hep sizi düşünüyoruz, kalbimizde siz varsınız. Koronavirüs olduğu için işiniz daha çok zorlaştı. Hastalık bulaştı ama sizler bizi bu hastalıktan kurtarmak için çalıştınız, sizi çok seviyorum." sözlerine yer verdi.

"Gece gündüz durmadan çalışıyorsunuz"

Mektubunun boşluklarını maske resimleriyle donatan Aydan Ekin Bölük de şunları yazdı:

"Sizler gece gündüz durmadan çalışıyorsunuz, bu hastalık sizlerin sayesinde kontrol altına alınıyor. Biz de maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak elimizden geleni yapıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum sağlık çalışanları."

Zeynep Nur Aksoy, kendileri için sağlık çalışanlarının hayatlarını tehlikeye attığını vurguladığı mektubunda, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek salgının bir an önce bitmesi temennisinde bulundu.

"Hayatınızı riske atarak çalışıyorsunuz"

Hastane ve ambulans resimleri çizdiği mektubunda sağlık çalışanlarına teşekkür eden Hayrunisa Altınay ise şöyle devam etti:

"Bu zor günlerde bizlerin sağlığını korumak ve ihtiyacımız olduğunda bizlere yardım etmek için gece gündüz demeden ailenizden ayrı kalarak, hayatınızı riske atarak çalışıyorsunuz. Ailem ve kendi adıma teşekkür ederim."

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mektupların kendilerini çok duygulandırdığını, yorgunluklarını aldığını söyledi.

Özellikle minik yüreklerden bu güzel kelimeleri duymanın ayrı bir mutluluk verdiğine değinen Sarı, "Çocuklarımıza, velilerimize ve öğretmenlerimize sağlık çalışanları adına gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız koca yürekli, minik kalpler. Sizleri çok seviyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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