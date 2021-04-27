Minik Elif'in önerisi Başkan Deveci'yi harekete geçirdi

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakumlu Almila Elif Yüksel'in sosyal medya üzerinden yaptığı görüşme çağrısına kayıtsız kalmadı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakumlu Almila Elif Yüksel'in sosyal medya üzerinden yaptığı görüşme çağrısına kayıtsız kalmadı. Makam ziyareti gerçekleştiren minik Almila Elif'in yaban hayvanları için sunduğu öneri ise Başkan Deveci'yi harekete geçirdi.

Adnan Kahveci İlkokulu 2-G sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki Atakumlu Almila Elif Yüksel, sosyal medyadan bir süre önce Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'ye görüşme çağrısı yaptı. Başkan Deveci de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Almila Elif'i makamına davet ederek çağrıya kayıtsız kalmadı. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleşen ziyarette Başkan Deveci'nin makam koltuğuna oturan minik Almila Elif, makamda hem 23 Nisan şiirini okudu hem de yaban hayvanlarıyla ilgili önerisini sundu. Almila Elif'in önerisi ise Başkan Deveci'yi harekete geçirdi.

Yaban hayvanları kazada ölmesin

Almila Elif, yaban hayvanlarını düşünerek yola çıktığı önerisinde, taşıtların geçişi esnasında arabaların çarpmasıyla hayatını kaybeden veya yaralanan hayvanlar için koruma önlemi geliştirdi. Önerisini çizimle de destekleyen hayvansever Almila Elif, ormanların içerisinde yer alan yollarda yaban hayvanlarının güvenlikli geçişini sağlayacak ve yalnızca hayvanların kullanacağı küçük köprüler yapılmasını istedi. Fikri oldukça özgün ve hayvanlar için yararlı olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci hem minik Elif'e teşekkür etti hem de belediyenin teknik ekiplerinden konuyla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmalarını istedi.

Türkiye'ye örnek olmalı

Elif'in düşüncesinden çok etkilendiğini söyleyen Başkan Deveci, "Yeni neslin yaşadığı çevredeki sorunları fark edebilmesi ve bu sorunlara çözüm geliştirebilmesi çok önemli. Her fırsatta gençlerimizden bunu beklediğimi dile getiriyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz dünyayı çok farklı bir gözle görüyorlar, aynı şekilde problemleri farklı yorumlayıp özgün çözüm önerileri sunuyorlar. Ben bu yüzden Atakum'un yönetiminde gençlerin ve çocukların söz sahibi olmasını her zaman çok fazla önemsiyorum. Güzel kızımızın yaban hayvanlarını düşünmesi, onlar için bir öneri sunması hatta bunu çizerek anlatması çok değerli. Bütün Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum. Başta Elif'in anne ve babasına sonra da öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı