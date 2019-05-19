Milli Mücadelenin 100'üncü Yıl Dönümü Yurtta Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Ulu Önder Atatürk milli mücadelenin ilk meşalesini 100 yıl önce bugün Samsun'dan yaktı. Aynı ruhla yola çıkan yediden yetmişe herkes bugün sokaklardaydı. Tüm yurtta milli duygular en üst seviyedeydi.

Ata'nın Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, asker tarafından karaya çıkarıldı. 19 Mayıs kutlamaları, sabah 07.30'da Atatürk Anıtı'nda başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Vali Osman Kaymak, anı defterini imzaladı. Anıttaki törenin arından Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi.

(İHA)

Kaynak: İHA