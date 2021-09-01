Millî Mücadele yolunda Zafer Trenini Eskişehir durağında Anadolu Üniversitesi de karşıladı
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Millî Mücadele yolunda Zafer Trenini Eskişehir durağında Anadolu Üniversitesi de karşıladı

Millî Mücadele yolunda Zafer Trenini Eskişehir durağında Anadolu Üniversitesi de karşıladı
Habermetre - Haberler | Toplum

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında milli mücadelenin duraklarını ziyaret eden Zafer Treni'nin duraklarından biri Eskişehir oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında milli mücadelenin duraklarını ziyaret eden Zafer Treni'nin duraklarından biri Eskişehir oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile 99 genci taşıyan treni Eskişehir Gar'ında, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Fatih Temizel ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan karşıladı.

Bilecik Milletvekili Yağcı, burada yaptığı konuşmada, milli mücadele ruhu ile 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde çıkılan zafer yolu gibi aynı ruh ve heyecanla yola çıktıklarını söyledi. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Duatepe Anıtı'nı ziyaret ettiklerini belirten Yağcı, Eskişehir'in de milli mücadele anlamında çok önemli bir nokta olduğunu vurguladı.

Ritüellerin devlet ve millet hayatında önemli olduğuna değinen Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel ise 30 Ağustos Zafer Treni'nde bunu gördüklerini aktardı. Prof. Dr. Temizel sözlerinin devamında şunları söyledi: "Geçmişten geleceğe devletlerin ve milletlerin tarihlerinin taşınması güç ve kuvvet kazandırır. 30 Ağustos Zafer Treni ile gençlerimiz üzerinden çok güzel şekilde bu motifler işleniyor. Bu durumdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. "

30 Ağustos Zafer Treni milli mücadelenin duraklarını ziyaret etmek üzere uğurlandı.

Kaynak: Habermetre

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