Milli Mücadele'nin 100. Yılı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı Samsun'da kutlanıyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği gösteri sundu.

Renkli görüntülerin yaşandığı gösterinin ardından TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Çocuk Korusu ve Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı konser verdi.

Vali Osman Kaymak, yaptığı konuşmada, bu yıl büyük mücadelenin 100. yılını coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Samsun'da bu büyük heyecanı, etkinliklerin Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınmasıyla daha büyük bir coşkuyla kutladıklarını dile getiren Vali Kaymak, "Bu bayram her daim yeni bir başlangıç, gençlerimizin artan coşkusu da yarınlar için büyük bir müjdedir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Sporcu gençlere Türk bayrağı veren Vali Kaymak, "En büyük değerimiz olan bayrağımızı size gururla teslim ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Samsun Gençlik Merkezi Halk Oyunları Grubu ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları gösterilerini sergiledi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA