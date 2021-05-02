Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya Grand Prix'sinde son virajda düşmesi nedeniyle puan alamadı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya Grand Prix'sinde son viraja lider girmesine karşın burada düşmesi nedeniyle yarışmadan puan alamadı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya Grand Prix'sinde son viraja lider girmesine karşın burada düşmesi nedeniyle yarışmadan puan alamadı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Red Bull KTM Tech3 takımının milli sporcusu Deniz Öncü'nün yarıştığı FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Jerez şehrinde 4,4 kilometre uzunluğundaki Angel Nieto pistinde koşuldu.

Yarışa 10. cepten başlayan milli sporcu Deniz Öncü, uzun süre lider götürdüğü yarışta son virajda talihsiz bir şekilde diğer sporcu arkadaşının motosikletiyle sürtüşerek kaza yaptı.

Kazayı hafif bir şekilde atlatan Deniz, yarışı 20. sırada tamamladı ancak yarışmadan puan alamadı.

Deniz Öncü'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak