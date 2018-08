Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bu projenin çocuklarımızın sporla ve sanatla buluşmasının ne kadar önemli olduğu konusunda ayrı bir vurgusu olduğunu da düşünüyorum. Çünkü sporun ve sanatın ince ayarından geçmemiş olan çocukların şahsiyet ve duygu eğitimi tamamlanamaz. Bundan dolayı biz sporu ve sanatı ısrarla vurgulayacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Basketbolu gençlerimizin çocuklarımızın bulunduğu her yere taşıma seferberliği bu başlattığımız seferberlik. Basketbolumuza yeni yıldızlar yeni dev adamlar kazandırmayı hedefliyoruz"

"Haydi Sahaya Projesi" için imzalar atıldı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu 'Haydi Sahaya Projesi' iş birliği protokolünü imzaladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Basketbol Federasyonu arasında "Haydi Sahaya Projesi" iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu katıldı. Programda yaptığı konuşmada Selçuk, kabine üyelerine teşekkür ederek, hepsinin MEB'in arkasında olduğunu ve 'bakanlığa nasıl destek oluruz' şeklinde ifadelerini beyan ettiklerini aktardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve MEB'in iki ayrı bakanlık olmadığını tek bir bakanlık olduğunu söyleyen Selçuk, "Başkanımız Hido'ya teşekkür ediyorum. Bana geçen hafta geldiğinde '1 senedir uğraştığım bir protokol var. Bir türlü yapılamıyor' dedi. Dedim ki 'protokol kahvenizi içene kadar tamamlanıyor.' Sanırım espri yaptığımı zannetti yüzünde bir sevinç ifadesi yoktu. Bizim ilgili genel müdürlüğümüz arkadaşlarımız hemen toparlandılar. İşin bürokratik cephesini hallettiler. Bunu şunun için söylüyorum. Gerçekten iş yapalım, gerçekten üretelim. Bunu yaptığımızda da biz niye buralarda olduğumuzun bilincine erelim. Tüm bu toplantılar, bakanlıklar, makamlar, koltuklar bunların hepsi çocuklara hürmet için var. Biz onların gelecek tasavvuru için buradayız. Hiç kimse bunu kariyer olarak görmesin. Kendisinin makamı, şöhreti için görmesin. Bunlar hizmet aracı ve çocuklara hizmet aracı. Bunu böyle bellediğimizde aslında çok daha net ve ihlaslı çalışma imkanı doğacaktır. Bu projede inanılmaz bir emek var. Bu projenin çocuklarımızın sporla ve sanatla buluşmasının ne kadar önemli olduğu konusunda ayrı bir vurgusu olduğunu da düşünüyorum. Çünkü sporun ve sanatın ince ayarından geçmemiş olan çocukların şahsiyet ve duygu eğitimi tamamlanamaz. Bundan dolayı biz sporu ve sanatı ısrarla vurgulayacağız. Bunun için ne gerekiyorsa çocuklarımızın duygu ve şahsiyet eğitimi için ne gerekiyorsa bunu inşallah planlayacağız" şeklinde konuştu.

"Bu vesileyle basketbolumuza yeni yıldızlar yeni dev adamlar kazandırmayı hedefliyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise basketboldan tenise güreşten futbola kadar her alanda gurur duyulacak yatırımlar başarılar elde edildiğine dikkat çekerek, "Bu ülkenin gençlerine inandık güvendik. Gençlere nasıl bir ülke bırakacağımız kadar Türkiye'yi nasıl gençliğe emanet edeceğimizde oldukça önemli bir konu. Gençlerimiz sadece milletimizin değil dünyanın umududur. İstiyoruz ki 7'den 70 herkes sporla iç içe bir hayat içerisinde olsun. İstiyoruz ki şampiyonlarımızın sayısı artsın, başarılarımız çoğalsın, madalyalarımız fazlalaşsın. Sporcularımız her branşta dünyada başarılar elde etsin. İstiyoruz ki ülkemiz bir spor ülkesi olarak da anılsın. Spor birçok toplumsal sorunun çözümünde eşsiz bir anahtardır. Sporun sağladığı bütün imkanları ülkemizin refahı, huzuru, mutluluğu, geleceği için kullanmalıyız. Bu anlamda terör ve bağımlılıkla mücadelenin koruyucu ve önleyici ayağında sporu en etkin şekilde devrede tutmamız gerekiyor. Kendi ruhuna ve bedenine özen gösteren bir insan başkasının da hukukunu korur anlayışı içerisindeyiz. Onun için bugün önemli bir basketbol seferberliğini başlatıyoruz. Basketbolu gençlerimizin çocuklarımızın bulunduğu her yere taşıma seferberliği bu başlattığımız seferberlik. Bu vesileyle basketbolumuza yeni yıldızlar yeni dev adamlar kazandırmayı hedefliyoruz. Bu çalışmayla çocuklarımıza erken yaşta sporu tanıtma, daha çok fırsatlarla karşılaştırmak istiyoruz. Basketbol bir takım oyunu, zorluklar karşısında ayakta kalmanın yolu dirençli olmak ekip olmak takım olmak ve birbirini tamamlamaktan geçiyor. Haydi Sahaya Projesi sadece bir inşaat projesi değil. Bu çalışma aynı zamanda bir barış, sevgi, kardeşlik projesi. Barış dolu dünya için atılmış büyük bir adım. Bir gönül seferberliği" değerlendirmesinde bulundu.

İlkokul ve ortaöğretim okulların bahçelerine yarı veya tam sahalar yapılacak

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, geleceği şekillendirecek gençlerin sporla buluşmasını gelişimlerinde ve olgunlaşmalarında sporun öğrettiği değerleri hayatlarına dahil etmesini çok önemsediklerini vurgulayarak, "Bu nedenle benimde hayatımı değiştiren basketbolun Türkiye'nin her yerinde izlenir, her mahallesinde oynanır olmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan spora olan desteğini her zaman ifade etmiştir. Spordan sorumlu başdanışmanlığı görevini bana layık gördükleri günden itibaren tüm branşların yanı sıra özellikle de basketbolun yaygınlaştırılması için yüksek beklentilerini kendileri bana dile getirmişlerdir. Cumhurbaşkanımız basketbolun yaygınlaştırılması için ortaya koyduğumuz bu projenin de fikir lideridir" ifadelerini kullandı.

"Biz eşsiz güzelliklere sahip olan ülkemizin dört bir yanına basketbolu götürerek sporun kardeşliğin ve umudun tohumların ekmek istiyoruz" diyen Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren gerek kamu gerekse de özel kurum ve kuruluşlarla basketbolu yaymak için çeşitli çalışmalar yaptık. 'Haydi sahaya' Projesiyle çerçevesi çizilmiş hedefleri belirlenmiş hızlı aksiyon alacağımız proje ortaklarımızın bütçelerine uygun sağlayabilecek paketler sağladık. Hedefimiz MEB'e bağlı ilkokul ve ortaöğretim okulların bahçelerine yarı veya tam sahaları yaparak çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak ve onlara sporun getirdiği birlik, beraberlik, kardeşlik değerleri aşılayarak sağlıklı gelişmelerini sağlamaktır. Bu büyük hedefe başlamak için MEB ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğine büyük ihtiyaç duyuyoruz. Büyük bir aile olarak 81 ilimizde düzenli olarak basketbol sahaları yapmaya başlayacağız. Bize destek veren kurumlar en az 10 saha olmak üzere 30 veya 50'lik saha paketleriyle projeye katılabilecekler. Sahaların yapımını sağlayarak okullarımıza teslim edeceğiz. Türkiye çapında tüm beden eğitimi öğretmenleriyle birlikte çalışmalar yapacağız. Büyük bir hayalle yola çıktık. Yeni devlet yönetim yapılanmamızın bürokratik süreçleri hızlandırmayla ilgili faydasını görüyoruz. Neredeyse 1 yıldır beklediğimiz sonuçları bakanlarımızla görüşmelerimizde sonuca bağlayabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun süredir görüşmeler sürdürdüğümüz özel sektör kamu ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bu törenin ardından görüşmelere başlayacağız. İzmit Belediyesi ve TOBB ile ilk adımlarını attığımız ortak saha yapıl çalışmalarının tüm belediye ve ticaret odalarıyla yürütmek arzusundayız."

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, Bakan Kasapoğlu ve Türkoğlu "Haydi Sahaya Projesi" için imzaları attı.

Ardından Bakan Selçuk, Bakan Kasapoğlu ve Türkoğlu sahnede bulunan potaya basketbol toplarını attı.