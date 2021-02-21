Milli boksörler, Bulgaristan'da 72. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'na katılacak
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Milli boksörler, Bulgaristan'da 72. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'na katılacak

21.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:38
Milli boksörler, Bulgaristan'da 72. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'na katılacak

Olimpik kadın ve erkek boks milli takımları, 21-28 Şubat'ta Bulgaristan'da yapılacak 72. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'na katılmak üzere başkent Sofya'ya gitti.

Olimpik kadın ve erkek boks milli takımları, 21-28 Şubat'ta Bulgaristan'da yapılacak 72. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'na katılmak üzere başkent Sofya'ya gitti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Eyüp Gözgeç, milli boksörlerin kota müsabakalarına özel turnuvalarla hazırlandığını belirterek "Sporcularımız kamplar ve özel turnuvalarla eleme müsabakalarına en iyi şekilde hazırlanıyor. Bu tarz turnuvalar eksiklerimizi görmek için çok önemli. Hedefimiz Tokyo'dan olimpiyat madalyalarıyla dönmek." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'daki turnuvaya giden milli takımlar kafilesinde şu sporcular bulunuyor:

"Kadınlarda; 57 kiloda Hatice Akbaş ve Aycan Güldağı, 60 kiloda Esra Yıldız, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, 75 kiloda Şennur Demir.

Erkeklerde; 52 kiloda Batuhan Çiftçi, 57 kiloda Mizan Aykol ve Hakan Doğan, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler, 81 kiloda Bayram Malkan, 91 kiloda Mücahit İlyas, +91 kiloda Berat Acar ve Mehmetcan Işık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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