Milli atıcı Erhan Coşkuner, paralimpik oyunlarına katılma hakkı elde etti
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Milli atıcı Erhan Coşkuner, paralimpik oyunlarına katılma hakkı elde etti

Milli atıcı Erhan Coşkuner, paralimpik oyunlarına katılma hakkı elde etti
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Milli atıcı Erhan Coşkuner, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Milli atıcı Erhan Coşkuner, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele eden Erhan Coşkuner'in karışık 10 metre havalı tüfek kategorisinde (R3), 209.9 toplam puanla atışları 4. sırada tamamladığı belirtildi.

Erhan'ın bu derecesiyle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota hakkı kazandığı kaydedildi.

Erhan'la birlikte atıcılıkta Tokyo'da mücadele edecek sporcu sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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