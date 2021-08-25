Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu muhtarların sorunlarını dinledi
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Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu muhtarların sorunlarını dinledi

Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu muhtarların sorunlarını dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte Bozüyük Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte Bozüyük Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Bozüyük Muhtarlar Derneği'nde ilçenin mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelen Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu'nu Dernek Başkanı Mustafa Terle ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Dernek binasında sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Bakkalcıoğlu ve Milletvekili Tüzün muhtarlarla bir süre görüşerek sohbet etti, muhtarların istek, talep ve şikayetlerini dinledi. Ziyarette ayrıca Dernek Başkanı Terle, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. - BİLECİK

Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu muhtarların sorunlarını dinledi
Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu muhtarların sorunlarını dinledi
Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu muhtarların sorunlarını dinledi
Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu muhtarların sorunlarını dinledi
Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu muhtarların sorunlarını dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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