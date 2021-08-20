Milletvekili Tutdere, depremzede aileyi ziyaret etti

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Dallarca köyü Erdoğmuş mezrasındaki depremzedeleri ziyaret etti.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Dallarca köyü Erdoğmuş mezrasındaki depremzedeleri ziyaret etti.

Milletvekili Tutdere, 24 Ocak 2020'de Elazığ depreminde evi zarar gören ve yıkılan 12 kişilik Erdoğmuş ailesiyle bir araya geldi.

Depremzede aile ile bir süre sohbet eden Milletvekili Tutdere, "Elazığ Sivrice depreminin üzerinden yıllar geçti ancak Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki deprem mağdurları hala konteynerde yaşıyor. Şu anda da vatandaşlarımız yaşayabilmek için kendi çözümünü kendisi üretmiş. İki konteyneri birleştirmiş ve üstüne çatı yaparak ailesinin barınması için bir mekan oluşturmuş. Gerger'de vatandaş sahipsiz bırakıldı. AFAD'a ve ilgili bakanlığa çağrı yapıyoruz. 2021 yılının da sonuna geldik. Artık bu mağduriyeti giderin. Yer yokluğu nedeniyle bir baba evlatlarını İstanbul'a göndermek zorunda kalmış. Şimdi okullar başlayacak çocuklar tekrar gelecek. Hangi odada ders çalışacak hangi yerde yatacaklar" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı