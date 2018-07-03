Milletvekili Seçilen Yaşar'dan Vezirköprü'ye Ziyaret

İYİ Parti'den Samsun milletvekili seçilen Bedri Yaşar, Vezirköprü ilçesini ziyaret etti.

Yaşar, partisinin Vezirköprü ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Ziyarette yaptığı konuşmada, seçimlerinin kazananının İYİ Parti olduğu ve bütün olumsuzluklara rağmen güzel bir başarı elde ettiklerini dile getiren Yaşar, "Partimiz düne göre daha kuvvetli hale gelmiştir. Türkiye genelinde yüzde 10 barajını aşan bir parti olduk ve artık Samsun'u da parlamentoda temsil ediyoruz." dedi.

İYİ Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Salih Gürbüz de ilçenin sorunlarının çözümünde milletvekilleri ile istişare içerisinde olacaklarını kaydetti.