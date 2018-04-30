Milletvekili Erol;" Büyük Bir İhtimal Elazığ'dan Aday Olacağız"

Tunceli'den tekrar milletvekili adayı olmayacağı sözünü tutacağını ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, büyük bir ihtimalle kendisinin Elazığ'dan aday olacağını söyledi.

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Hozat ilçesinde partililerle bir araya geldi. Ziyarette kendisinin daha önce Tunceli'den tekrar milletvekili adayı olmayacağını sözünü verdiğini ve bu sözü tutacağını aktaran Erol, kendisinin büyük bir ihtimalle Elazığ'dan aday olacağını açıkladı.

Yapılacak seçimlerin Türkiye için önemine değinen Erol," Bu dönemde bizim gibi tanınan arkadaşların partide fedakarlık göstererek Türkiye'de milletvekili çıkaramadığımız illerden aday olmasının daha doğru olacağını, önemli olanın CHP'nin iktidar olmasının ifadesinde bulunduk. Bunun arkasında durmam gerekiyordu. Bu konu ile ilgili genel başkanımızla görüşme yaptık. Genel Başkanımız tekrar Tunceli'den adaylığım ile ilgili düşüncesini paylaştı. Bende bir siyasetçinin verdiği sözün arkasında durması gerektiğini, Tunceli'den aday olmayacağımı, diğer arkadaşlara bir şans tanınması gerektiğini ve partinin kadrolarının böyle gelişeceğini aktardım"dedi.

Her dönem aynı insanların aynı yerden aday olmasının partinin kadrolaşması açısından kısır bir döngü olacağını vurgulayan Erol," Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmemde 'Beni Elazığ'a gönderin' dedim.Ben Elazığ'da il başkanlığı da yaptım. Tunceli Elazığ zaten iç içe olan bir kent. Elazığ'dan da Tunceli'den de seçilsek bizim için fark etmez. Bizim gözümüz kulağımız yine Tunceli'nin üzerinde olacak. Buradaki sorunlarla yine ilgileniriz. Elazığ'da da yoğun bir hemşehri potansiyelimiz var. Büyük bir ihtimal Elazığ'dan aday olacağız. Tabi Elazığ'da işimiz zor burası gibi değil. Elazığ'da 18 bin oyumuz var, milletvekili seçilmek için en az 40 bin oyun üzerine çıkmak lazım. Oyumuzu yüzde 150 arttırmak gerekiyor. Bize de o yakışır" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ