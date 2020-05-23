"Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum"
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"Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı sebebiyle kutlama mesajı yayımladı.

23.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:27

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı sebebiyle kutlama mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan kutlu Ramazan ayını huzur ve sükün içinde tamamlayarak bir güzel bayrama daha kavuştuk. Bu sene ne yazık ki, iftar ve sahur sofralarında bir araya gelemedik, teravih ve mukabelelerde buluşamadık ama gönüllerimiz yine her daim bir ve beraberdi. Korona virüsle mücadelenin getirdiği kısıtlılıklar içinde de olsa milletimiz yine sabrın, dayanışmanın, kenetlenmenin ve yardımseverliğin en güzel örneklerini yaşadı ve yaşattı. Allah'tan, rızasını kazanmak amacıyla tutulan oruçları ve yapılan ibadetleri kabul etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bayramların aileyle geçirilecek en güzel zamanlar olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Bayramlar, aile ve sosyal hayatımızın en önemli günleridir. Bayramlar, kırılan gönülleri onarmak, dargınlıkları, küskünlükleri ortadan kaldırmak için değerlendirmemiz gereken paha biçilmez fırsatlardır. Millet olarak bayramları daima dostluk ve kardeşlik duygularıyla kenetlenerek coşku ve heyecan içinde yaşıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz ülke olarak önümüze çıkan her türlü badireyi aşmakta, her türlü zorluğun üstesinden gelmekte bize büyük bir güç ve irade kazandırıyor. Bu sebeple maneviyatımızı kuvvetlendiren bayramlarımızı çok önemli görüyor, bizi birbirimize kenetleyen bu ruhu gelecek nesillere aktarmak noktasında büyük hassasiyet gösteriyoruz. Gençlerimizin manevi değerlerine bağlılığı ve mutluluğu milletimizin bekası için en büyük güvencemizdir. Bütün zorluklarına rağmen Balkanlar'dan Filistin'e, Afrika'dan Myanmar'a merhamet elini ulaştıran Türkiye, muhteşem kültürel birikimi ve manevi dinamiklerinden aldığı ilhamla bütün insanlık için adaletin savunucusu olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu güzel bayram günlerinin hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığa sağlık ve esenlik getirmesini, hepimizin gelecek umutlarını tazelemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" şeklinde aktardı.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

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