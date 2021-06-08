Migros, Deniz Market hizmetine devam ediyor
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Migros, Deniz Market hizmetine devam ediyor

Migros, Deniz Market hizmetine devam ediyor
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Migros yaz aylarını Ege koylarında geçiren müşterilerinin ihtiyaçlarını gerçek mağaza ortamında ve hızla karşılamak amacıyla altı yıl önce başlattığı "Migros Deniz Market" hizmetine devam ediyor.

Migros yaz aylarını Ege koylarında geçiren müşterilerinin ihtiyaçlarını gerçek mağaza ortamında ve hızla karşılamak amacıyla altı yıl önce başlattığı "Migros Deniz Market" hizmetine devam ediyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros'un her noktadan ulaşılabilirlik hedefiyle hayata geçirdiği Migros Deniz Market, yaz süresince haftanın 7 günü Fethiye Şövalye Adası ile Göcek'te bulunan adalara ve kara ulaşımı olmayan koylara hizmet götürecek.

45 metrelik uzunluğu ve 168 metrekarelik satış alanıyla süpermarketi denize taşıyan Migros Deniz Market'te paketli meyve-sebze, et ve şarküteri ürünlerinden, taptaze günlük ekmeğe, tekstil ürünlerinden deniz malzemelerine ve sıcak yaz günlerinin en önemli ihtiyacı olan buza kadar 3500'den fazla ürün çeşidi satışa sunuluyor.

???????Özel tasarlanmış denizci kıyafetli personelleri ile ayrıcalıklı hizmet sunan Deniz Market'in botları ile müşteriler, mağazaya getirilerek alışverişlerini kendileri yapabiliyor. En taze ürünlerin özenle seçilerek teslim edildiği Migros Deniz Market'in lokasyonu, denizcilerin kullandığı aplikasyonlarla tam uyumlu olarak akıllı telefon ve tabletlerden anlık takip edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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