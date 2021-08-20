Midyat'taki dini ve tarihi yapılar 3 boyutlu modellemeyle dijital ortama aktarılıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi, Midyat ilçesinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesi'nde bulunan dini, tarihi ve kültürel yapıların sanal turla gezilebileceği proje hazırlıyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi, Midyat ilçesinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesi'nde bulunan dini, tarihi ve kültürel yapıların sanal turla gezilebileceği proje hazırlıyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, UNESCO Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Midyat ve çevresindeki (Tu'Abdin) Geç Antik ve Orta Çağ dönemi kilise ve manastırları ve kültürel dokuyu, lazer taramayla ve yüksek çözünürlükle çekimlerini yaparak dijital ortama aktarıyor.

Proje kapsamında fotogrametrik modelleme yöntemiyle tarihi ve kültürel dokunun tamamı sanal turla gezilebilecek.

Yaklaşık 4 aydır süren proje kapsamında Mor Gabriel Manastırı, Meryem Ana Kilisesi ve Mor Sobo Katedrali gibi dini ve tarihi yapılar ve çeşitli sivil mimari eserler, 3 boyutlu modeller haline dönüştürülüyor.

Proje ekibinin büyük emek verdiği sanal turla ilgili çalışmanın bu yıl ekim veya kasım ayında bitirilmesi hedefleniyor.

Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serdar Aydın, yaptığı açıklamada, projenin üniversitenin hedefleri kapsamında yer alan turizm ve tasarım başlıklarında katkılar sunduğunu belirtti.

"Kültürel miras gelecek nesillere aktarılmış olacak"

Projenin kültürel yapıyı dijital ortamda gelecek nesillere aktaracağını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Çalıştığımız alanlarda yaşayan Süryani vatandaşlar, projede yapılan tasarım çalışmalarına yoğun ilgi gösterdi. Daha önce buralarda yaşamış ve dünyanın farklı yerlerine göç etmiş Süryaniler de bölgeye yaptıkları ziyaretler sırasında bizimle karşılaştıklarında böyle bir projenin uygulanmakta olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Proje sayesinde sadece anıtsal yapılar değil, yıllar önce insanların içerisinde yaşamış ve anılar biriktirmiş olduğu sivil mimari örnekleri de belgelenmiş ve yayımlanmış oluyor. Böylece kültürel mirasa dair bilgilerimiz de gelecek nesillere aktarılmış olacak."

Atölye ve etkinliklerdeki katılımcıların önemli bir kısmının öğrenci ve yeni mezunlardan oluştuğunu kaydeden Aydın, "Sanal turlar ve etkileşimli dijital deneyimlerle proje, bölgeye hasret duyan herkesin duygularına tercümanlık edecek. Buralardaki kültürel mirasa duyulan ilgiyi artırmasını beklediğimiz çalışmalarımızla bölge turizminin ve ekonomisinin de gelişmesine katkı sunulacak. Böylece istihdama da katkı yapmasını bekliyoruz." dedi.

Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Lale Karataş da Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarıyla mayıs ayında Midyat'taki 9 kilise ve manastırın UNESCO Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesi'ne girdiğini anımsattı.

Çalışmalar kapsamında Mor Gabriel Manastırı, Meryem Ana Kilisesi ve Mor Sobo Katedrali gibi dini yapıların yanı sıra çeşitli sivil mimari örneklerin de yer aldığını belirten Karataş, şunları söyledi:

"Anıtlı ve İzbırak köylerine gittik. Bu ortamları öğrencilerimiz bilgisayar ortamında 3 boyutlu modeller haline dönüştürdü. Bu modelleri dönüştürürken çeşitli teknikler kullandık. Bu teknikler arasında fotogrametrik modelleme yöntemleri, 3 boyutlu sanal gözlüklerle oluşturduğumuz gerçeğe yakın yaşam kesitleri, hikayeleştirmeler, aynı zamanda lazer tarama ile elde ettiğimiz yüksek çözünürlüklü ortamlar. Bunların hepsini kullanarak öğrencilerimiz bilgisayar ortamında insanların bu ortamları gerçekten yaşayabileceği gerçeğe yakın sanal ortamlar elde ettik. Atölyemizin ilk turunu tamamladık. Midyat'ın sanal turlarını elde ettik. Ekim ve kasım aylarından sonra Süryaniler başta olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinden dileyen herkes yüklediğimiz bu sanal ortamı ve verileri, görüntüleri internet ortamında çevrimiçi olarak girip gezebilecek ve izleyebilecekler."

Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Muhabbet Özdemir de projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz