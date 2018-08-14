Midyat'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat - İdil karayolunun 10'uncu kilometresinde Doğançay Mahallesi yakınlarında sürücüleri henüz öğrenilmiyen HD SC 1157 yabancı plakalı otomobil ile minibüs çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.