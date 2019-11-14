MHP Milletvekili Taşdoğan'ın babası vefat etti
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın babası İbrahim Taşdoğan hayatını kaybetti.
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın babası İbrahim Taşdoğan hayatını kaybetti.
MHP İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, 77 yaşındaki İbrahim Taşdoğan, bu sabah tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.
İbrahim Taşdoğan, Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü Mahallesi'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından mahalle kabristanında defnedildi.
Öte yandan AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesaplarından İbrahim Taşdoğan'ın vefatından duydukları üzüntüyü paylaştı, Milletvekili Muhittin Taşdoğan'a başsağlığı diledi.