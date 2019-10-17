MHP'li Yalçın taziyeleri kabul etti

17.10.2019 13:56

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düşerek hayatını kaybeden oğlu Turan İlteber Yalçın için yapılan taziyeleri kabul etti.

MHP milletvekilleri, parti il ve ilçe yöneticileri ile ülkü ocakları üyeleri başsağlığı dilemek üzere MHP Genel Merkezi'ne geldi.

Yalçın'a üzüntülerini ifade eden partililer, merhum için Kuranı Kerim okudu, dualar etti.

Kaynak: AA