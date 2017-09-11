MHP Grup Başkanvekili Akçay Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TARİŞ'in kuru üzüm fiyatlarını geç açıklaması ve piyasayı düzenleyecek alım yapamaması nedeniyle üzüm fiyatlarının sürekli düştüğünü söyledi.



Alaşehir Ziraat Odasında üzüm üreticileriyle bir araya gelen Akçay, üzüm üreticisinin emeğinin karşılığını alamadığını savundu.



Akçay, kuru üzümün destekleme kapsamına alınması gerektiğini ifade ederek "Her hasat dönemi öncesinde üzüm rekoltesinin yüksek olduğu yönünde spekülasyonlar yapılarak üzüm fiyatları düşürülmektedir. Rekolte spekülasyonunu önlemek için devlet müdahil olmalıdır." dedi.



TARİŞ'in kuru üzüm fiyatlarını açıklaması konusunda geç kaldığını söyleyen Akçay, şöyle konuştu:



"TARİŞ'in kuru üzüm fiyatlarını geç açıklaması ve piyasayı regüle edecek alım yapamaması nedeniyle üzüm fiyatları düşmektedir. Üzümcünün alın terinin karşılığını alabilmesi için bu yıl için kuru üzüm taban fiyatı 5 lira olarak belirlenmelidir. TARİŞ'e bu fiyattan üzüm alımı yapması için kaynak aktarılmalıdır. Kaynak aktarılmasına rağmen TARİŞ piyasayı regüle edecek alımı yapamazsa, Toprak Mahsulleri Ofisi benzeri bir müdahale kurumu oluşturularak yetkilendirilmelidir."



Rekolte hesap ve tahmininin, tarım il müdürlükleri, çiftçiler, ziraat odaları, bağcılık enstitüsü, TARİŞ, ticaret borsaları ve ihracatçılardan oluşacak komisyon tarafından belirlenmesi gerektiğini söyleyen Akçay, şunları kaydetti:



"Bu komisyonun üyeleri arasından 'Üzüm Müdahale Kurumu' kurularak üzümdeki fiyat dalgalanmaları önlenmelidir. Üzüm üreticilerinin sorunları ve çözüm yollarının bulunmasına yönelik dört defa Meclis Araştırma Önergesi verdim. Ancak Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik bu önerilerimiz hükümet tarafından kabul görmemiştir."



Akçay, TBMM'nin yeni dönem çalışmalarında tekrar bir araştırma önergesi verip konuyu yeniden gündeme getireceğini belirterek "Üzümcünün yaşadığı bu sıkıntılar konusunda hükümet yetkilileriyle görüşüp sorunların çözülmesi konusunda gerekli çalışmaları başlatacağız. Üzüm üreticilerinin sorunlarıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmalıdır." diye konuştu.



Üzüm üretiminin havza bazlı üretim kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Akçay, "En önemli ihraç ürünlerimizden biri olan üzüm için Tarım Bakanlığı bünyesinde bir daire başkanlığı kurulmalıdır. Lisanslı Depoculuk sistemi kurulmalı ve depolama maliyeti desteklenmelidir. Başbakanlık Tanıtma Fonundan destek sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı