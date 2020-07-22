MHP Genel Başkanı Bahçeli kadınlara yönelik şiddet ve cinayetleri kınadı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Genel Başkanı Bahçeli kadınlara yönelik şiddet ve cinayetleri kınadı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muğla'nın Ula ilçesinde üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürülmesine tepki göstererek "Kadın cinayetini engelleyemezsek hepimiz sosyal maliyeti yüksek bir çığın altında kalırız." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli kadınlara yönelik şiddet ve cinayetleri kınadı Açıklaması
22.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:25

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muğla'nın Ula ilçesinde üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürülmesine tepki göstererek "Kadın cinayetini engelleyemezsek hepimiz sosyal maliyeti yüksek bir çığın altında kalırız." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Pınar Gültekin cinayeti nedeniyle üzüntülerinin çok büyük olduğunu ve yüreğinin sızladığını aktaran Bahçeli, "Pınar evladımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailesine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum." dedi.

Kadınlara uzanan melanet emelleri lanetleyen Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pınar'ın katilinin en ağır şekilde cezalandırılması gerekmektedir. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun eksiksiz ve tam olarak uygulanması lazım. Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz.

Bu meselenin ağırdan alınacak hiçbir yanı yok. Bir mazlumun katledilmesi aynı zamanda medeniyetimize, kültürümüze, inancımıza, insanlık değerlerimize büyük bir saldırıdır. Kadınlara yönelik şiddet ve cinayet vakalarının artış göstermesi toplumsal huzuru bozmaktadır. Bunun önüne mutlaka geçmeliyiz. Suç ve suçluyla mücadeleyi çok boyutlu sürdürmeliyiz. Şiddetin kaynaklarını doğru tespitle birlikte isabetli teşhislerle kanayan yarayı durdurmalıyız.

Kadınlarımız güvenli değilse hiçbirimiz huzur ve sükunet bulamayız."

Bahçeli ayrıca şiddete karşı yalnızca kanuni tedbirin değil, ahlaki, manevi, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik önlem ve önerilerin de devreye alınması gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul Sözleşmesi

Şiddet yangınının mutlaka söndürülmesi gerektiğini, bu konudaki sorumluluğun sadece siyasetin değil yekvücut 83 milyon Türk vatandaşının olduğunu aktaran Bahçeli, şöyle devam etti:

"Gündemde tartışılan ve Türkiye'nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırıp kaldırmamayı iyi değerlendirmeliyiz.

Bu sözleşmeye ihtiyaç olup olmadığını, ne getirip ne götüreceğini objektif kriterler çerçevesinde ele almalıyız. Kadın cinayetini engelleyemezsek hepimiz sosyal maliyeti yüksek bir çığın altında kalırız.

Duyarlı olmalıyız, empati yapmalıyız, suça çanak tutan, suçluyu imal eden her türlü ortam ve bahaneyi ortadan kaldırmalıyız."

Tuma Çelik yorumu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin görüşlerini de paylaştı.

"Bu rezilliğin neresini değerlendireyim? Bu tecavüz yeni değil. Üzeri örtülmüş." diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Mağdure tehdit ve şantajlarla sindirilmek istenmiş. Konu gündeme düşünce HDP tutuştu, telaşlandı.

Tepkileri en aza çekmek için ihraç kartını devreye soktu. Tecavüz faili alçağın sadece milletvekilliği dokunulmazlığı değil, milletvekilliği de düşürülmeli. Sonra da yargı önünde hesap vermeli.

Kadınları, çocukları, gençleri bunlardan uzak tutmak mecburiyet. Bebek katillerinin siyasi uzantılarının kadın düşmanı oldukları, masumlara kıydıkları bir kez daha netleşti."

Kendilerini "101 Aksaçlı" olarak nitelendiren kişilerin açıkladığı bildiriyi de eleştiren Bahçeli, "101 şahsın isimlerini tek tek inceledim. Anlaşılan hain Gülen'in kaldığı yerden saçları ağarmış, ama yüzleri kızarmamış eski Marksist-Leninistler devam etmek istiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Dünya
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü 3. Sayfa
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu 3. Sayfa
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Magazin
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Berkay, Pınar Gültekin'in ölümü sonrası yaptığı paylaşıma 'Arda Turan' yazan takipçisiyle küfürlü laf dalaşına girdi Magazin
Berkay, Pınar Gültekin'in ölümü sonrası yaptığı paylaşıma "Arda Turan" yazan takipçisiyle küfürlü laf dalaşına...
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti 3. Sayfa
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, denizin ortasında mahsur kaldı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına 'Mangal yapıyorum' demiş
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak
Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Maske takmadığı için ceza kesilen kadın, gazetecinin üzerine yürüdü
Maske takmadığı için ceza kesilen kadın, gazetecinin üzerine yürüdü
16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor
16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor
Bundesliga 2'yi kasıp kavuran Serdar Dursun'dan transfer itirafı: Süper Lig'in İstanbul takımlarıyla görüştüm
Bundesliga 2'yi kasıp kavuran Serdar Dursun'dan transfer itirafı: Süper Lig'in İstanbul takımlarıyla görüştüm
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özlem Zengin Halife Hafter Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Selçuk Yöntem Merve Boluğur
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Caner Erkin Selçuk İnan
Daha Fazla Kız Ula Muğla Erkek
Şu an buradasınız: MHP Genel Başkanı Bahçeli kadınlara yönelik şiddet ve cinayetleri kınadı Açıklaması - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 16:28:42. #1.15#
title