MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Chp'nin Cumhurbaşkanı Aday Adayları) Chp, Türk Siyasi Hayatında En...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayları) CHP, Türk siyasi hayatında en köklü siyasi partidir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayları) CHP, Türk siyasi hayatında en köklü siyasi partidir. Değişik dönemlerde siyasi hayata renk katmışlardır ama iktidar olma şansını tek başına yakalayamamıştır. Şimdi zannediyorum cumhurbaşkanı adayı sayısını artırarak cumhurbaşkanlığını kazanmak suretiyle siyasi hayatını devam ettirmek istemektedir. Onların adaylarına saygı duyuyoruz."