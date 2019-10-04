MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu...

04.10.2019 16:41

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ile HDP arasındaki ilişkiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin içi boş tartışmalarla meşgul edildiğini kaydeden Bahçeli, "Türkiye bir yanda içi boş tartışmalarla meşgul edilirken, diğer yanda milli enerjisi ve gelecek hedefleri maalesef tahrip ve tahrif edilmektedir. Çıkar ittifakları, çürük ortaklıklar, çarpık ilişki ve irtibatlar ülkemizi hem zora sokmakta hem de siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyutlara taşımaktadır. Türk milleti gelişmeleri esef ve endişeyle takip etmektedir" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kontrolden çıktığını belirtilen Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı tahammülsüzlükleri malum ve merbut olan karanlık niyet sahipleri arkadan dolaşarak, aynı zamanda planlı itibar ve irade suikastlarıyla ülkemizin diriliş ve yükseliş ümitlerini köstekleme yarışına girmişlerdir. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi tamamıyla kontrolden çıkmış, siyasi ahlaktan vahim şekilde savrulmuş, millete aidiyet bilincinden hızla uzaklaşmıştır" ifadelerini kullandı.



CHP ve HDP'nin aynı kumanda merkezine sabitlendiğini kaydeden Bahçeli, "CHP-HDP-İP-SP arasında kurulan anayasa hazırlık masaları, kirli bağlantılar, Türkiye muhaliflerini umutlandıran sinsi ve gizli pazarlıklar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bilhassa CHP ile HDP'nin aynı kulvar ve kumanda merkezine sabitlenmesi büyük bir sorun olarak karşımızdadır. CHP'nin milli meselelere sırtını dönerek PKK'dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halinin tezahürüdür. CHP Genel Başkanı ikbal hesaplarını ikmal ederek kaos ve krize siyasi istikbalini bağlamıştır. Türkiye'nin karşısında biriken ve toplanan siyasi odaklar milli güvenliğimize tehdit saçan, milli bekamıza meydan okuyan merhale ve mevkiye gelmişlerdir" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözlerinin suç teşkil ettiğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:



"CHP'nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır. Bu nedenle CHP vatana ve millete alenen karşı tavırdadır. Hiç kuşku yok ki CHP Genel Başkanı'nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şart altında bu zillete ve ülkemize hezimet vaat eden teşebbüs ve girişimlere sessiz ve seyirci kalmayacaktır. Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı'nın da kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı'nın suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması maksadıyla şu değerli isimlerden teşekkül eden bir komisyon görevlendirilmiştir; 1- Feti Yıldız, Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili. 2- İzzet Ulvi Yönter, Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili. 3- İsmail Faruk Aksu, Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili. Ayrıca konuyla ilgili gerek görüldüğü takdirde hukukçularımız ve milletvekillerimiz de çalışmaların içinde yer alacaklardır. Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makamı ve konumu ne olursa olsun hiç kimse suç işleme özgürlüğüne, suçluyu övme hakkına, ihanete hizmet ve refakat etme tercihine sahip olamayacaktır."



Türkiye ile birlikte MHP'nin üzerinde hesap yapanların çuvallayacağını belirten Bahçeli, "Türkiye ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde hesap yapanlar çuvallamaya, oyun kuranlar, senaryo yazanlar melanetlerinde boğulmaya mahkümdur. Herkes aklını başına almalıdır. Türkiye'nin tarihi ve egemenlik hakları, Türk milletinin birliği, güvenliği, varlığı sonuna kadar heves ve heyecanla müdafaa edilecektir. Türkiye sahipsiz değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni görmezden gelenler, spekülasyondan geçinenler, fitne ve fesada bel bağlayanlar sonunda mutlaka pişman olacaklardır. CHP-HDP zilleti ne yaparsa yapsın zalimlerin rövanşını alamayacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA