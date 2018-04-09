Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah ve akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.