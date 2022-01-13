Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

ANTALYA (AA) - Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de bu akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Antalya Körfezi ile Doğu Akdeniz'in batısında bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

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