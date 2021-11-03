Metaverse evreninde yeni uygulama ve oyun çalışmaları başlatıldı

Microsoft, toplantılar ve görüntülü aramalar için Microsoft Teams metaverse'ünü duyurdu. Teams'de sizleri temsil etmek adına 3D avatarlar yer alacak. Bunun yanı sıra şirketin oyun ve eğlence için de planları olduğu duyuruldu. Bloomberg TV'ye konuşan Microsoft CEO'su Satya Nadella, Xbox ile metaverse'ü birleştireceklerini ve kesinlikle bir oyun yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Microsoft CEO'su Satya Nadella yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Oyun oynamada bir şeyler yapmamızı kesinlikle bekleyebilirsiniz... Halo'yu bir oyun olarak alırsanız, bu bir metaverse'dür. Minecraft bir metaverse ve Flight Simulator'da öyle. Bir anlamda bunlar bugünlük 2D, ve soru şu ki bunu tam bir 3D dünyaya götürebilir misiniz, ve bunu kesinlikle planlıyoruz.

Microsoft'un Minecraft'ı VR ve AR gözlükleri için bir metaverse dönüştürmek için ne yapacağı yıllardır bekleniyor. Şirket başlangıçta HoloLens kafa setinin ilk tanıtımında arttırılmış gerçeklikle Minecraft potansiyelini gösterdi ve bunu deneyenler çok şaşırmıştı.

Nadella, Microsoft'un daha geniş bir şekilde oyun oynamak için 3D metaverse oyunlarının ne zaman çıkacağı hakkında bir bilgi vermedi.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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