Messi neden yok? Messi Barcelona maçında neden oynamıyor? Messi neden maçta oynamıyor, maçta niye yok?

Bugün Gamper Kupasında Barcelona - Juventus karşı karşıya geliyor. Maçta en merak edilen konu ise Messi oldu. Messi maçta forma giymedi. Bunun ardından izleyiciler Messi neden yok? Messi Barcelona maçında neden oynamıyor? Messi neden maçta oynamıyor? merak etti. İşte detaylar...