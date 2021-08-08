Messi neden yok? Messi Barcelona maçında neden oynamıyor? Messi neden maçta oynamıyor, maçta niye yok?
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Messi neden yok? Messi Barcelona maçında neden oynamıyor? Messi neden maçta oynamıyor, maçta niye yok?

Messi neden yok? Messi Barcelona maçında neden oynamıyor? Messi neden maçta oynamıyor, maçta niye yok?
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Bugün Gamper Kupasında Barcelona - Juventus karşı karşıya geliyor. Maçta en merak edilen konu ise Messi oldu. Messi maçta forma giymedi. Bunun ardından izleyiciler Messi neden yok? Messi Barcelona maçında neden oynamıyor? Messi neden maçta oynamıyor? merak etti. İşte detaylar...

Messi bugün maçta yok mu? Messi neden yok? Messi neden forma giymiyor? Messi ayrıldı mı? Detaylar sizlerle...

BARCELONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona - Juventus maçı 8 Ağustos Pazar günü akşam saat 22:30 'da başladı.

MESSİ BARCELONA'DA NEDEN YOK?

Barcelona, Lionel Messi'yle yolları ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "İki tarafın sözleşme imzalama taleplerine rağmen, ekonomik sorunlar bu duruma engel oldu. Sonuç olarak Lionel Messi, Barcelona'da devam etmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Barcelona'da Lionel Messi ile ipler koptu. Katalan devi, Arjantinli yıldızla yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

MESSİ 8 AĞUSTOS BUGÜN MAÇTA NEDEN YOK?

Messi Barcelona'dan ayrıldığı için bugün maçta forma giymedi. Futbolseverler bugün Messi-Ronaldo kapışmasını izlemek istiyordu. Fakat Messi geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak zorunda kaldı.

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Messi neden yok? Messi Barcelona maçında neden oynamıyor? Messi neden maçta oynamıyor, maçta niye yok? - Haberler
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