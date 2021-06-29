Meslek lisesi öğrencileri 'Sıfır Atıkla Sanata Merhaba' dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meslek lisesi öğrencileri 'Sıfır Atıkla Sanata Merhaba' dedi

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

- Meslek lisesi öğrencileri 'Sıfır Atıkla Sanata Merhaba' dedi Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Sıfır Atıkla Sanata Merhaba' projesinde ortaya çıkan eserlere katkı veren öğrenci, öğretmen ve okullara ödüllerini verdi.

- Meslek lisesi öğrencileri 'Sıfır Atıkla Sanata Merhaba' dedi

DENİZLİ - Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Sıfır Atıkla Sanata Merhaba' projesinde ortaya çıkan eserlere katkı veren öğrenci, öğretmen ve okullara ödüllerini verdi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende 'Sıfır Atıkla Sanata Merhaba' kapsamında ortaya çıkarılan eserlerde katkıları bulunan öğretmen, öğrenci ve okullara ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici tarafından verildi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, öğrencilerin meslek hayatlarında atıkları değerlendirip kullanabilmeleri noktasında farkındalığın artırılması, atıkları ayrıştırmak, dönüştürmek ve bir sanat eseri olarak kazandırılmaları amaçlandı. Törende konuşan Müdür Ekici; "Bugün, Müdürlüğümüz AR-GE Şubesi tarafından yürütülen "Sıfır Atıkla Sanata Merhaba Projesi " için burada toplandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri kıymetli Hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde sıfır atıkla ilgili tüm Türkiye'de başlatılan bir proje var. Bu projeden hareketle, israfın, toplumumuzun değerleri açısından ne denli kaçınılması gereken bir şey olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İşte bu yüzden, bu projemiz de başta gıda atıkları olmak üzere teknoloji atıkları ve doğaya salınan diğer birçok atığın aslında değerlendirilebileceğine canlı bir örnek teşkil ediyor. Bugünkü projenin asıl ve bir diğer önemli yanı ise; bu atıkların sanata dönüştürülmesidir. Öğrencilerimizin hayal dünyalarını geniş tutabilmelerine ön ayak olmak ve bunu bu tip sosyal sorumluluk projeleriyle birbirine entegre biçimde gerçekleştirmek bizler için çok önemli" dedi.

"Projeler ilimizde hız kesmeden devam edecektir"

Projeye katılanları tebrik eden Başkan Ekici, "Proje kapsamında meslek liselerimizin gerçekleştirdiği çalışmalar incelendiğinde ve eserlerin yapım süreçlerini de göz önünde bulundurduğumuzda üstün bir gayret sarf edildiğine şahit oluyoruz. Emek bizim için çok kıymetlidir. Bu projeye katılan okullarımızı, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Buna benzer, gençlerimize yüksek sosyal farkındalık kazandırmayı amaçlayan ve aynı zamanda onların, sanatsal, kültürel ve sportif yönlerine de katkı sağlayan projeler ilimizde hız kesmeden devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Meslek lisesi öğrencileri 'Sıfır Atıkla Sanata Merhaba' dedi
Meslek lisesi öğrencileri 'Sıfır Atıkla Sanata Merhaba' dedi
Meslek lisesi öğrencileri 'Sıfır Atıkla Sanata Merhaba' dedi
Meslek lisesi öğrencileri 'Sıfır Atıkla Sanata Merhaba' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Lütfü Türkkan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Şeyma Subaşı Yiğit Marcus Aral
Spor Mert Müldür Burak Elmas Yiğit Şardan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meslek lisesi öğrencileri 'Sıfır Atıkla Sanata Merhaba' dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 18:03:58. #1.14#

title