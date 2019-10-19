Merzifon'da Barış Pınarı Harekatı'na destek

19.10.2019 14:08

Merzifon Ülkü Ocaklarınca Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçik'e destek için kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında Cumhuriyet Meydanında kurulan stantta 1 lira karşılığında vatandaşlara çay ikram ediliyor.

Merzifon Ülkü Ocakları Başkanı Hasan İnce, yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatmış olan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere maddi ve manevi destek olabilmek amacıyla kampanya başlattıklarını söyledi.

Türk milletinin büyük bir varoluş mücadelesi verdiğini ifade eden İnce, "Ülkücüler bu mihvalde devletinin ve şanlı ordunun bir neferi ve daimi destekçisidir. Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan evlatları düşman etmeye çalışan, çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin sözcüleri iyi bilmelidirler ki, büyük Türk milleti sözünüzü kesecek, milli hassasiyetini gösterecek, sizleri o çok sevdiğiniz dağlara mühürleyecektir." dedi.

Binlerce kilometre uzaktan gelip bölgesi ateş çemberine alan emperyalist güçlerin hamiliğini yaptığı terör örgütlerinin başının ezileceğine inandıklarını belirten İnce, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Meydanı'na kurduğumuz standımızda çayları sembolik olarak bir liradan satıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerinden geçen neyse onu atıyor. Türk milletinin iki ordusu vardır. Şu an birinci ordumuz cephede mücadele ediyor, ikincisi de biz vatandaşlarımızın üzerine düşen dua ordusu. Yanlarında bulunamıyoruz ama manevi olarak destek olmak amaçlı bu etkinliği düzenledik."

Bir hafta süreyle standın açık olacağını aktaran İnce, elde edilen gelirin Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'na aktarılacağını dile getirdi.

Kaynak: AA