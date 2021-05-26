Meryem Uzerli'den Berlin'de özel çekim
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Meryem Uzerli'den Berlin'de özel çekim

Meryem Uzerli'den Berlin'de özel çekim
Hürriyet - Haberler | Magazin

Berlin'deki bir stüdyoda objektife poz veren ünlü oyuncu bu çekimden kareleri kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

Berlin'deki bir stüdyoda objektife poz veren ünlü oyuncu bu çekimden kareleri kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

Pandemi nedeniyle yeni projelere ara veren Uzerli'nin önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Yeni projeler için görüşmeler yapacak olan Uzerli'nin iki kızına ise adını açıklamadığı Amerikalı sevgilisi bakacak.

Kaynak: Hürriyet

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