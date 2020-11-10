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Mersin Ticaret Borsası

10.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:26
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 2,88 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 2,88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
Aşurelik buğdayKg2,802,88
BulgurKg2,992,99
MakarnaKg 3,336,10
Naturel nohutKg 3,415,85
LimonKg 2,00

4,20

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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