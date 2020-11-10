Mersin Ticaret Borsası
10.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:26
Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 2,88 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 2,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Aşurelik buğday
|Kg
|2,80
|2,88
|Bulgur
|Kg
|2,99
|2,99
|Makarna
|Kg
|3,33
|6,10
|Naturel nohut
|Kg
|3,41
|5,85
|Limon
|Kg
|2,00
|4,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal
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