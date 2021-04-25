Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılar yılın ilk bal ve polen hasadını gerçekleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılar yılın ilk bal ve polen hasadını gerçekleştirdi. Sıfır rakımında başlayan, farklı zamanlarda 2 bin 500 rakımda bulunan Eğriçayır Yaylası'na kadar neredeyse dört mevsim bal hasadı yapılabilen yörede yılın ilk bal ve polen hasadı ürün sezonunun bereketli olacağının sinyallerini de verdi.

Salgınla mücadele döneminde arı ürünlerine artan taleple birlikte e-ticaret üzerinden aracısız olarak alışveriş ilgi gördü. Bu kapsamda hazırlanan 'E Ticaret Dijital Dönüşüm Projesi'nden faydalanıp Erdemli Belediyesi ile iş birliği yapan arıcılar yaptıkları çalışmalarda emin adımlarla ilerliyor.

2021 yılının ilk bal hasadını Erdemli'de yaptıklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hazırladıkları e-ticaret projesinin hem katılımcılara hem de kente değer kattığını belirtti.

"Projemiz gençlere vizyon, kente değer kattı"

Tollu, "Özellikle pandemiden dolayı insanlarımızın ticari anlamda küçüldüğü bir ortamda e-ticareti Erdemli'mize getirdik. Birçok girişimcimizin web sitelerini hazırladık. Onların internet üzerinden nasıl satış yapacaklarını birebir öğreterek Erdemli'mizin mükemmel ürünlerini dünya pazarıyla buluşturduk. Bu da hem gençlerimize bir vizyon kattı, hem kentimize değer kattı. Hem de kentimizde üretilen ürünleri dünya pazarıyla buluşturarak hem üreticilerimizin hem de ülkemizin ciddi manada kazanç elde etmesini sağladık" dedi.

Arı ürünlerinin dünya pazarıyla buluştuğunu bunun memnuniyet verici olduğunu ifade eden Tollu, "Senenin ilk bal ve polen hasadını burada gerçekleştireceğiz. Ben girişimcilerimizi bir kez daha canı gönülden tebrik ediyoruz. Çünkü altını çizerek belirtmek istiyorum ki burada üretilen ballar elbette Erdemli'mize ekonomik olarak çok ciddi katkı sağlayacak. Ama aynı zamanda dünya pazarıyla buluştuğu içinde ülkemize döviz kazandıracak. Şuanda ne kadar dövize ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada ürettiğimiz bal ve türevleri ile polenlerin pandemiden dolayı insanlarımızın sağlığı açısından da çok önemli olduğunu biliyoruz. Ben sezonun bereketli ve bol kazançlı geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

"Pandemide arı ürünlerine talep arttı"

Salgınla mücadele döneminde arı ürünlerine talebin arttığına dikkat çeken arıcı Celal Çay da, "Şu anda Mersin sahiline yakın bir bölgede organik polen ve organik sandal balı hasat ediyoruz. Mersin Toroslarımız öyle güzel bir yer ki mart, nisan ayında üretimimiz sahilde başlıyor. En son 2 bin 500 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda ağustos ayına kadar devam ediyor. ve bölgemiz arıcılık açısından bu yüzden çok önemli ve güzel bir bölge, arıcılığa uygun bir bölge. Çünkü aynı anda rakım farkından dolayı 4 mevsim yaşanabiliyor" dedi

"Ürünlerimiz Avrupa dahil İngiltere'ye kadar ulaştı"

"Geçen sene Toroslarda ürettiğimiz organik polenleri Avrupa dahil İngiltere'ye kadar ulaştırdık" diyen Çay, "Temennimiz bu senede çok fazla polen üretip dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmak. Pandemiden dolayı talep her geçen yıl biraz daha artıyor. Örneğin geçen sene gelen taleplerin hepsini karşılayamadık. Bu sene de karşılayamayacağımızı düşünüyoruz ama en azından geçen seneninkinden daha fazla bir üretim yapmayı düşünüyoruz, doğa bize izin verdiği sürece. Burada polen hasadı yapmak, bal hasadı yapmak biz üreticileri çok mutlu ediyor. Arı ürünlerimiz yüzde 350 oranında talep artışı yaşadı. Çünkü arı ürünleri tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerdir ve insanlar bunları tüketerek Covid 19'a karşı kendisini daha güvenli hissediyor" şeklinde konuştu.

Bal sezonundan umutlu olduklarını ifade eden Mersin Arıcılar Birlik Başkanı Adem Kurt ise, "Bölgemizde ilimizde ilk bal hasadını Erdemli ilçemizde sandal balıyla yaptık. İl genelinde 4 bin civarında üyemiz mevcuttur. Sandal balı özellikle mide ağrısına, mide rahatsızlıklarına, bağırsak hastalıklarına çok iyi gelen bu bal şu an çok tanınmasa bile gelecekte en çok tercih edilen bal türleri arasında kendini bulacağına inanmaktayız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı