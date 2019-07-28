Mersin'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Caner Şahin (22) idaresindeki 33 KA 935 plakalı otomobil D-400 kara yolu Atakent Mahallesi mevkisinde refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunanlardan Onurcan Fin (19) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldıkları Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada, kazada yaşamını yitiren gençlerin tatil amacıyla Hollanda'dan Silifke'ye geldikleri öğrenildi.

Kaynak: AA