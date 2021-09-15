Tarım arazisinde çıkan yangında muz, avokado ve zeytin ağaçları zarar gördü

Mersin'in Anamur ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Anıtlı Mahallesi'nde bir tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine Anamur Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında muz, avokado ve zeytin ağaçları zarar gördü.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit etmek üzere çalışma başlattı.