Mersin'de öğrencilere tablet desteği
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Mersin'de öğrencilere tablet desteği

14.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:54
Mersin'de öğrencilere tablet desteği

Mersin'de öğrencilere tablet desteğinde bulunuldu.

Mersin'de öğrencilere tablet desteğinde bulunuldu.

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ve MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 103 tableti Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'ya teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koca, tablet desteğinden dolayı Kızıltan ve İzol'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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