Mersin'de kayıp alzaymır hastası ölü bulundu
Mersin'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu alzaymır hastası ölü bulundu.
Mersin'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu alzaymır hastası ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Ataşlı'nın (75) yüksek rakımdaki Karboğazı mevkisinde kaybolması üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Ataşlı'nın bulunması için AKUT, AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bölgede 15 saat süren arama çalışmaları sonucu Tarsus ilçesinin bin 400 rakımdaki Gülek Mahallesi'nde yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.
Ataşlı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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