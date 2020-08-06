Mersin'de asayiş Mersin'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 kilogram 285 gram kubar esrar, 132 kök Hint keneviri ve 1730 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mersin'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 kilogram 285 gram kubar esrar, 132 kök Hint keneviri ve 1730 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesindeki bir limon bahçesinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 kilogram 200 gram kubar esrar ile 85 kök Hint keneviri bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi'ndeki bir bahçeye de operasyon düzenleyen ekipler, 85 gram kubar esrar ile 47 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarsus'ta da otoyolda durdurulan bir otomobildeki aramada 1730 paket kaçak sigara buldu.

Araç sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA