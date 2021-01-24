Mersin'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 yaralı
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Mersin'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 yaralı

24.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:50
Mersin'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bükdeğirmeni Mahallesi'nde Tuncay K. ile kardeşi Garip Nahip K. ve yeğeni Bedirhan K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tuncay K, kardeşi ve yeğenini av tüfeğiyle yaralayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Garip Nahip K. ve oğlu Bedirhan K, 112 Acil Servis ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Tuncay K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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