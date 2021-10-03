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Mersin Büyükşehir GSK Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu

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Mersin Büyükşehir GSK Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nda oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon oldu.

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nda oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Kadınlar Ligi'nde mücadele eden GSK Kadın Basketbol Takımı, 26 Eylül-2 Ekim arasında Ankara'da gerçekleşen Federasyon Kupası'ndaki ilk karşılaşmada HDI Yalova VİP karşısında 69-57'lik skorla galip geldi. Ligin iddialı takımları arasında yer alan Emlak Konut karşısında da iyi savunma yapan Mersin GSK, karşılaşmayı 51-50 skorla kazandı.

D Grubu'nu lider tamamlayarak çeyrek finale yükselen Mersin ekibi, çeyrek finalde Urla Belediyesi, yarı finalde ise Fenerbahçe Gelişim karşılaşmalarını kazanarak finale kaldı.

İyi oyununu tüm maçlarda ortaya koyan Kadın Basketbol Takımı, Emlak Konut ile eşleştiği final maçında ise 69-66'lık skorla şampiyonluk kupasının sahibi oldu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir GSK Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu

Mersin Büyükşehir GSK Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu

Mersin Büyükşehir GSK Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Son dakika haberleri: Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalinde Emlak Konut'u 69-66 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı.

Son dakika haberleri: Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalinde Emlak Konut'u 69-66 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı.

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